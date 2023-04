Nergens ruimte voor speelgoed van hulpactie Het Feest van Fenne: ‘Het doet zeer dat het nu ophoudt’

Zunderts bedrijf Ardo wil boeren en kwekers helpen door waswater van spinazie te hergebrui­ken

ZUNDERT - Boeren en kwekers in West-Brabant kampen steeds vaker met een watertekort. Het groentenverwerkende bedrijf Ardo in Zundert heeft in het seizoen juist gebruikt proceswater in overvloed. ,,We willen het water bewaren voor de agrariërs als die het hard nodig hebben.”