Niet alle bruiloften en partijen bij Ingenhousz vallen in het water: ‘Binnen afzienbare tijd duidelijkheid’

44 (zorg)woningen in hartje Nuenen komen na vijf jaar voorberei­ding weer stap dichterbij

NUENEN - De bouw van onder meer 33 zorgappartementen aan de Pastoor Aldenhuijsenstraat in Nuenen komt weer een stapje dichterbij. De gemeente is namelijk bereid een stukje grond te verkopen dat nodig is om het plan uit te voeren.