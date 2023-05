Niet alleen grote mensen vermaken zich op het Jaarmarkt Festival Den Hout

Bekerdroom Nuenen spat uiteen tegen derdeklas­ser: ‘Dit is een heel grote teleurstel­ling’

Wat ontzettend grote feestmiddag had moeten worden, eindigde in een fiasco. Vierdedivisionist RKSV Nuenen was de torenhoge favoriet in de bekerfinale, maar moest zien hoe het eremetaal (na strafschoppen) naar derdeklasser Groen Wit uit Breda ging.