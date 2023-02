‘Niet alleen in steden, ook in Dorst veiligheid in geding door druk spoor’

OOSTERHOUT - De veiligheid in Dorst is wel degelijk in het geding als het goederenvervoer fors toeneemt. Dat stelt fractieleider Walther Hoosemans van Gemeentebelangen, waarmee hij botst met het Oosterhoutse gemeentebestuur.

Vijf Brabantse steden, waaronder Breda, Tilburg en Eindhoven, schreven recent een brandbrief richting Den Haag over de veiligheid op het spoor als de Betuweroute door werkzaamheden in Duitsland beperkt beschikbaar is (vanaf november 2024 voor zeker anderhalf jaar).

Het college antwoordde recent op vragen van Hoosemans waarom Oosterhout niet meedeed aan de actie van de steden niet benaderd te zijn. En dat de veiligheidssituatie in de grote steden ‘van een geheel andere orde is door de vele woningen dicht op de spoorweg (hoog groepsrisico) en de aanwezigheid van wissels. Dat doet zich in Dorst niet in die mate voor’.

Laat onverlet, vervolgden B en W, dat de zorgen in Dorst worden gedeeld en dat treinen met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk over de Betuweroute moeten rijden.

Geen genoegen

Hoosemans neemt geen genoegen met het antwoord. ‘Bedoelt u hiermee te zeggen dat de 3500 inwoners van Dorst geen hoog groepsrisico hebben? Wij verzoeken u met klem deze uitspraak te herzien en een antwoord te formuleren dat recht doet aan de inwoners van Dorst en dat het gevoel van onveiligheid wordt bevestigd’.

Met meer goederenvervoer zal de overgang in Dorst volgens het college iets vaker gesloten zijn. ‘Maar de overgang blijft wel veilig’. Hoosemans: ‘Wat bedoelt u met blijft veilig? De spoorwegovergang is nu extreem onveilig. Wat bedoelt u met iets vaker dicht? We gaan straks van ongeveer 34 minuten per uur naar 42 minuten per uur’.

Hoosemans dringt er verder op aan dat de overgang, die in 2019 al een keer is vernieuwd, snel veiliger wordt gemaakt en haast te maken met voetgangersstroken. B en W moeten nog reageren op de vervolgvragen van het raadslid.