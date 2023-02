Niet alleen medicijnresten in water: ‘Wij zijn het afvoerputje van Europa’

MET VIDEO PSV’ers Ramalho en Veerman trappen een balletje en spelen Jenga op kinderafde­ling MMC Veldhoven: ‘Wij leren juist van hén’

VELDHOVEN - Een enorme meevaller voor de 10-jarige Thijn uit Oisterwijk, deze woensdagmiddag in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Want een potje Jenga spelen met PSV’ers Joey Veerman en André Ramalho, dat doe je niet iedere dag.

1 februari