‘Niet alleen ouwe lullen, maar een publiek net zo gemêleerd als de jazz zelf’: Breda Jazz als visitekaartje voor de jeugd

Huis en haard De stoelen en tafels staan er nog zoals oma die had neergezet: Jos veranderde weinig aan eetcafé ’t Groene Woud

LIEMPDE - De tijd staat al 86 jaar stil in eetcafé ’t Groene Woud aan de Kasterensestraat in het buurtschap Kasteren. Het is een soort huiskamercafé. Een Märklinhuisje aan een oud spoor. Gezellig, gemoedelijk en bruin.