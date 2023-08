Niets te doen? Doe hier de indebuurt Breda speurtocht

indebuurt.nl Bye bye, boodschap­pen! Deze flitsbezor­ger vertrekt uit Tilburg

Je boodschappen binnen tien minuten bezorgd bij jouw Tilburgse woning? Voor sommige stadsgenoten is het de normaalste zaak ter wereld door een bestelling via een flitsbezorger zoals Getir te doen. Doe jij dit ook weleens? Let dan op: Getir vertrekt uit Tilburg.