Nieuw Bredaas ‘horecapleintje’ met sapjes, koffie en slow food

Oproep aan kabinet: ‘Pak vrouwen­moord aan en maak aangifte doen van gewelddadi­ge partner makkelij­ker’

TILBURG/GOIRLE - Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord en bijna in alle gevallen is de (ex)-man de dader. Vrouwenmoord moet daarom veel hoger op de politieke agenda komen en aangifte moet makkelijker worden. Die oproep doen Landelijk Netwerk Veilig Thuis en 24 organisaties in de vrouwenopvang aan het kabinet.