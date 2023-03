Nieuw brugklassers: dikke plus voor Mondriaan College, Maaslandcollege blijft stabiel

Vorig jaar verwelkomde de hele koepel Het Hooghuis ongeveer in totaal tien kinderen minder. Net als vorig jaar doet vooral het Mondriaan College van Het Hooghuis het erg goed, de school voor vmbo-t en havo. Met 249 nieuwe brugklassers groeit de school opnieuw, nu met ongeveer veertig leerlingen. In een persbericht stelt directeur Robbert van der Veer: ,,We vermoeden dat veel leerlingen en ouders voor het Mondriaan College hebben gekozen vanwege de sfeer binnen onze school en de ‘DOEN-lessen’ die centraal staan.” Hij doelt op de combinatie van theoretisch onderwijs en vaardigheden in praktijk brengen.

TBL blijft stabiel

Waar Het Hooghuis in Oss een marktaandeel van 85 procent heeft, blijft het Maaslandcollege -dat deel uitmaakt van schoolbestuur OMO in Brabant- op 15 procent. Op het Maaslandcollege voor vwo, havo en vmbo-t hebben zich in totaal 179 leerlingen aangemeld, net zoveel ongeveer als vorig jaar. ,,Maar met name de aanmelding voor vwo is gestegen en daar zijn wij erg blij mee”, aldus rector Cathelijne Beekmans. ,,Wij hebben goed contact met Jeroen Donders van het Hooghuis. Samen constateren we dat het aantal leerlingen dat een school zoekt stabiel is geworden en dat zien we terug in de aanmeldingen. Dat is positief voor zowel Het Hooghuis als Maaslandcollege.” Omdat de school niet groeit, zijn tijdelijke lokalen niet meer nodig. Die stonden er om extra ruimte te bieden. Twee jaar geleden, in 2021, trok het Maaslandcollege nog wel 240 nieuwe brugklassers.