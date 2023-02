Nieuw middel in zoektocht naar vrijwilligers: Halderberge voor Elkaar

OUDENBOSCH - De vraag naar vrijwilligers in Halderberge is groot: een maatje tegen de eenzaamheid, een barvrouw in de sportkantine of een rondleider in het museum. Tegelijkertijd willen best wat inwoners iets doen voor de samenleving. Helaas weten zij elkaar niet altijd te vinden. Daarvoor kunnen zij nu terecht op het nieuwe online platform Halderberge voor Elkaar.

Dit platform is te vergelijken met een vacaturebank. Met het grote verschil dat hier niet alleen om vrijwilligers wordt gevraagd, maar dat mensen hier zichzelf ook kunnen aanbieden als vrijwilliger of juist zelf een hulpvraag online kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld als mensen zelf eigenlijk eenzaam zijn en een maatje zoeken. Of de inwoner die best vluchtelingen wil helpen met de taal, maar de drempel om het gebouw binnen te stappen te hoog vindt.

Quote Iedereen heeft wel een uurtje over Ellen van Lierop, Halderberge voor Elkaar

Het platform is een initiatief van de gemeente Halderberge en Surplus, om het aantal vrijwilligers in Halderberge op peil te houden én te vergroten. Want er zijn al behoorlijk wat inwoners die graag hun handen uit de mouwen steken zonder dat hier een financiële beloning tegenover staat, maar het vrijwilligersbestand vergrijst. Verenigingen hebben bovendien regelmatig moeite om nieuwe vacatures ingevuld te krijgen.

Dat heeft meerdere redenen, legt Ellen van Lierop uit. Zij is projectleider voor Halderberge Voor Elkaar. Te druk is een belangrijk motief voor de vitale ouderen, die vaak na hun pensioen talloze dingen te doen hebben. Jongeren zijn vooral vaak op zoek naar een betaald bijbaantje óf ze willen alleen helpen als het vrijblijvend is. ,,Maar iedereen heeft wel ergens een uurtje over en die kunnen hier terecht.”

Lang niet alleen zorggerelateerd

Landelijke ervaringen laten zien dat dit platform werkt, vertelt Lindy van Dingenen van NL Voor Elkaar. Dat is het landelijke platform voor vrijwilligers en het blijkt dat hierdoor tot wel tien keer vaker vragers en aanbieders aan elkaar worden gekoppeld dan zonder online platform. De belangrijkste reden is dat online veel sneller duidelijk wordt wat er allemaal mogelijk is. ,,Vrijwilligerswerk heeft ten onrechte een suf imago”, vindt ze. ,,Het zijn heus niet alleen zorggerelateerde taken en dat wordt op zo'n platform snel duidelijk.” Ook dat museum dat zoekt naar een rondleider kan hier terecht, of de festivalorganisatie die hulp nodig heeft bij de op- en afbouw.

Op die manier kan iedereen wel een bijdrage leveren aan de samenleving. De gepensioneerde dame die graag een kop koffie drinkt met een eenzame oudere of de student die alleen af en toe een weekend zijn handen uit de mouwen wil steken. ,,Iedereen wil een ander helpen, zolang het past bij zijn interesses, zijn agenda én maar gemakkelijk te vinden is.”

Er is ook een loket met een telefoonnummer voor mensen die digitaal niet vaardig zijn.