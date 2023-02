Nieuwbouw in de pen voor Hanze College: op zoek naar geschikte locatie

OOSTERHOUT - Het Hanze College aan de Bouwlingstraat in Oosterhout krijgt nieuwbouw, als het aan het gemeentebestuur ligt. De brede vmbo-school is hard toe aan vernieuwing. Het nieuwe schoolgebouw moet er binnen vijf jaar staan. Een geschikte locatie wordt nog gezocht.

De huidige huisvesting dateert grotendeels uit 1958 tot 1969. Uit een quickscan naar de uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid en het binnenmilieu blijkt dat het pand niet meer voldoet aan de eisen van de tijd. Zo kampt het gebouw met een hoog energieverbruik en CO2-gehalte.

Het advies is daarom het Hanze College binnen vijf jaar te renoveren of nieuw te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor nieuwbouw, gebaseerd op een haalbaarheidsonderzoek. ‘We willen een goed schoolgebouw realiseren met een fris binnenklimaat dat volledig energieneutraal is. We streven naar een duurzaam, flexibel en gezond schoolgebouw waar onderwijspersoneel en leerlingen een goede plek hebben om te werken en te leren’.

Buitenterrein en sportvelden

De gemeenteraad wordt nu eerst gevraagd drie ton uit te trekken voor de voorbereidingen. Dan gaat het om het zoeken naar een geschikte locatie en het uitwerken van de bouwplannen. De gemeente doet dit samen met het Hanze College, dat ook de voorkeur geeft aan nieuwbouw. Wat de locatie betreft wordt vooral gekeken naar de bereikbaarheid, het verkeer en de mogelijkheden voor een buitenterrein en sportvelden.

Als het om de inrichting gaat is er speciale aandacht voor het bewegingsonderwijs, met twee (gym)zaaldelen, en voor bijvoorbeeld een tech-lab om leerlingen kennis te laten maken met techniek. Het streven is dat de locatie in het najaar 2023 bekend is.

Groeien naar 400 leerlingen

Het Hanze College is een brede vmbo-school met zes profielen: bouwen, wonen en interieur; horeca bakkerij en recreatie; mobiliteit en transport; produceren, installeren en energie; zorg en welzijn & dienstverlening en producten. In schooljaar 2020/2021 telde de school 366 leerlingen.

De ambitie is om te groeien naar 400 leerlingen. De school is onderdeel van Kwadrant Scholengroep, die met 1640 leerlingen ver boven de opheffingsnorm zit. Kwadrant wil de vestiging in Oosterhout behouden.

Samenwerking met de Zwaaikom

Er zit ook een verdere samenwerking tussen het Hanze College en praktijkschool de Zwaaikom in de pen. De nieuwbouw wordt begroot op bijna 25 miljoen euro. Flinke prijsstijgingen van bouwmaterialen en grondstoffen maken het volgens B en W lastig om van tevoren een goede raming te maken. De nieuwbouw past in het in december aangenomen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) met een planning voor de investeringen in schoolgebouwen.

Volledig scherm Open dag op het Hanze College. © Pix4Profs-Ron Magielse