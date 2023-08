Nieuwe Bredase schoolleiders: ‘Meekijken met al het huiswerk en alle cijfers van je kind, is dat wel goed?’

Roef! pakt Europacup, maar het beste nieuws voor de Moergestel­se softbal­sters komt uit Italië

De Europacupwinst van de softbalsters van Roef! heeft vooral waarde voor de toekomst. Op het eigen complex in Moergestel was de ploeg van coach Jeroen Swers ongenaakbaar en onverslaanbaar afgelopen week. Ook in de finale.