Nieuwe Kozakken Boys-spelers Dico Jap Tjong en Jethro Mashart vinden elkaar snel

Oorlogsmu­se­um in Ossend­recht toch weer open na roof: ‘We moeten het verhaal blijven vertellen’

OSSENDRECHT/GEERTRUIDENBERG - Het Oorlogsmuseum van Jan de Jonge (80) in Ossendrecht herrijst uit de as van de brutale roof uit 2020. ,,We mogen geen slaaf zijn van inbrekers en boeven. Het museum is weer open. We hebben maatregelen genomen en het zo goed mogelijk beveiligd.”