Nieuwe lichting tonpraattalentjes maakt opwachting bij Carnavals Cup

Vier van de zeven deelnemers van de vorig jaar gehouden eerste editie maakten onlangs hun opwachting bij de Cranendonckse carnavalszittingen. En daar was het de drie initiatiefnemers, Tom van Osch, Arian Compen en Frank Stevens, ook om te doen. Met hun tonpraatproject voor leerlingen uit groep 8, dat zondag wordt afgesloten met de Carnavals Cup Cranendonck, willen de drie kletsers de traditie van het tonpraten niet verloren te laten gaan.

Iedere deelnemer heeft twee coaches

Acht Cranendonckse basisscholen hebben allemaal een leerling afgevaardigd naar het jeugdkampioenschap. Ze zijn door een vijftiental ervaren tonpraters klaargestoomd voor de grote finale in gemeenschapscentrum De Borgh in Budel. ,,Bijna iedere deelnemer heeft twee coaches”, zegt Arian Compen. Daarbij is het soms even schakelen. ,,De jeugd weet bijvoorbeeld niet meer wie Urbanus is, terwijl wij de humor van veel YouTube-sterren niet kennen”, vertelt Tom van Osch.

Quote Iedereen krijgt nog een keer de kans om zijn of haar buut voor een publiek te oefenen Arian Compen

Voordat zondag de grote zaal van De Borgh wacht, was het knusse Muziekhuis in Maarheeze maandagavond helemaal volgepakt met tonpraters en ouders. Compen: ,,Iedereen krijgt nog een keer de kans om zijn of haar buut voor een publiek te oefenen. Ze kunnen dan onder meer ervaren hoe het is om een headset op te hebben. Ook krijgen ze tips en adviezen.”

Het afgelopen carnaval bleek dat volle zalen tijdens zittingsavonden geen vanzelfsprekendheid meer zijn. Toch zijn Compen en Van Osch niet bang dat er straks geen podium meer is voor de jonge kletspraters. Compen: ,,Dat is juist de truc. Door het aanbod in de ton te verversen willen we een nieuw publiek aanboren. Het enige waar we een beetje mee zitten is dat er straks zoveel goede tonpraters bijkomen dat de carnavalsverenigingen het allemaal niet meer kunnen behapstukken.”

‘Hun humor is te volwassen’

Veel talenten uit de Cranendonckse kweekvijver maakten vorig jaar namelijk al de overstap naar de ‘grote’ ton. De jeugdzittingen sloegen ze over. Van Osch: ,,Daarvoor zijn ze te goed en is hun humor te volwassen.” Hij verwacht dat ze niet allemaal blijven optreden als tonprater. “Hopelijk stroomt een aantal ook door naar een cabaretgroep.”

Zondag maken vier jongens en vier meiden hun opwachting bij de strijd om Wiel Peerlings-wisselbokaal. De nieuwste lichting kletsers is komen bovendrijven tijdens workshops bij de deelnemende basisscholen. Van Osch: ,,Het enthousiasme was nog groter dan vorig. Toen wist een groot aantal kinderen eigenlijk niet wat tonpraten is, maar dat is echt wel veranderd.”

Bij de try-out waren er behoorlijk wat strakke koppies te zien, maar eenmaal op het podium gooiden de deelnemers alle schroom van zich af. Fem van Gennip (11) uit Soerendonk was een van hen. Veel ervaring met tonpraten had ze tot voor kort niet. ,,Dit jaar ben ik voor het eerst naar de bonte avond in Soerendonk geweest.” Met haar typetje Fien de bloementrien neemt ze zondag deel aan de CCC. ,,Vorige week heb ik ook al een paar regels tekst voor publiek kunnen oefenen, maar het blijft een beetje spannend.”

Het jeugdkampioenschap tonpraten begint zondag om 14.00 uur in De Borgh in Budel. Kaartjes kosten 5 euro en zijn te koop via theaterdeborgh.nl.