‘Nieuwe regels zijn onhaalbaar en onbetaalbaar’: Ad Wijnen kijkt terug op twintig jaar waterschap

LIVE | Bekende Brabantse politici brengen stem uit, rijen bij de stemhokjes op het station

Brabanders kiezen vandaag welke partijen de komende vier jaar de dienst uitmaken in de Provinciale Staten en waterschappen. Bij diverse stembureaus is het in de loop van de ochtend al druk, vooral op de stations staan rijen. Ook heel wat bekende politici uit de provincie hebben al gestemd in hun woonplaats.