Nieuwe route optocht Baviaonenland ‘zonder twijfel een blijvertje’

,,Toen het aangekondigd werd, was ik gelijk enthousiast. We hebben een statafel buiten gezet met hapjes en drankjes, we hebben vrienden uitgenodigd en feesten maar. En wat is de optocht mooi hè?”, zegt de bewoonster van de Schoutenlaan.

‘Voor ieder wat wils’

De straat met Korenmolen De Hoop maken dit jaar voor het eerst onderdeel uit van de Bavelse optocht. Zalencentrum de Tussenpauz is immers verleden tijd en de uitbaters van de molen hopen met carnaval deze leegte op te vullen. Het zorgt ervoor dat die optocht voor het eerst in zestig jaar een rigoureus andere en ook ietwat kortere route rijdt.

Quote Dat is echt zonder twijfel een blijvertje Rian van Riel

Bij De Hoop is het vlak voor en tijdens de Tocht een drukte van belang, zonder dat het echt dringen wordt. Naast de molen is een feesttent neergezet, die zaterdagavond alvast goed vol liep. ,,Het was erg gezellig en muziek voor ieder wat wils. Dat is echt zonder twijfel een blijvertje”, ondervond Van Riel. Dat zag ook Kees Broos, oud-lid van CV De Baviaonen. ,,Ik begreep wel dat het daarom in het centrum juist weer heel rustig was. Iedereen koos er gisterenavond voor om deze nieuwe plek te ontdekken.”

Minder jeugd

De optocht startte traditiegetrouw om 14.11 uur aan de Deken dr. Dirckxweg met 54 deelnemers, waaronder zestien grote praalwagens. Qua deelnemers wat minder dan vóór ‘corona’, het aantal grote wagens bleef gelijk.

,,En tien ervan doen maandag ook mee in Breda”, glundert Bas Schuurmans van De Baviaonen. Hij signaleert wel dat er wat minder jeugd meedoet. ,,Er zijn ook een aantal oudere verenigingen weggevallen. We hebben diverse projecten om de jeugd te blijven enthousiasmeren, maar dit jaar is het gewoon een stuk minder. Daar zullen we hard voor moeten blijven werken.”

Superdruk

Wel is hij enthousiast over de toevoeging De Hoop. ,,Het is superdruk. Er zit verder geen gedachte achter, we willen het carnaval hier gewoon zo groot mogelijk maken. Waar en hoe, maakt dan niet uit”, zegt hij.

In het centrum zag uitbater John Klaassen van ’t Karrewiel dat het zaterdag inderdaad een stuk minder druk was. ,,Dat is niet erg, ik maak de balans op na vier dagen. Er is niks mis mee dat het carnaval zich verspreidt over Bavel en zich niet concentreert op één plek”, zegt hij. Ook tijdens de optocht staan hier slechts een handjevol mensen. Iets verderop, bij Woodpecker, is het wel weer druk.

Quote Mensen hebben het gemist, je merkt aan alles dat het carnaval weer leeft Bas Schuurmans

‘Ouderwets gezellig’

De 54 deelnemers passeren traag en tot groot enthousiasme van het publiek de straten. Fraaie praalwagens wisselen af met (flauwe) grappen. ,,En nu nummer 18, ‘Vergeten groentes’. Hij heeft z’n groenten niet meegenomen, hij is ze vergeten”, wordt omgeroepen.

Of CV De Laogvliegers, die met hun ‘Dun Herriemonie’ het 100-jarig bestaan van St. Saucislia vieren en daarbij hun instrumenten vals bespelen. Iets verderop rijdt Pandamie, juist, panda’s in een bak mie.

,,De optocht is weer heel leuk. Mensen hebben het gemist, je merkt aan alles dat het carnaval weer leeft. Iedereen wil weer”, zegt Schuurmans. Voor Van Riel staat het vast dat het carnaval in Baviaonenland zo wel mag blijven. Langs haar voordeur, met uitzicht op De Hoop. ,,Het is gewoon weer ouderwets gezellig.”

