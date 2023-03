Nieuwe stakingsdag voor buschauffeurs, in Brabant rijdt slechts een kwart van de bussen

Streekvervoerder Arriva laat weten dat er donderdag de hele dag sprake is van ritten die uitvallen in Brabant. Volgens een woordvoerster rijdt hier slechts 20 tot 25 procent van de bussen. ,,We zien dat in Brabant de stakingsbereidheid het grootst is.” In andere delen van het land rijdt ruim 50 procent van de bussen van Arriva. De buurtbussen rijden wel volgens de vaste dienstregeling in het hele land.