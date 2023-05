Nieuwe stichting wil inwoners van Boekel meer laten sporten

Bezoek Efteling-expositie in Den Bosch overtreft hoge verwachtin­gen

DEN BOSCH - Het Noordbrabants Museum in Den Bosch had hoge verwachtingen van de bezoekersaantallen voor de expositie over de Efteling, maar zelfs die werden overtroffen. In de periode van de tentoonstelling trok het museum ruim 88.000 bezoekers.