Nieuwe Willem II'er Max de Waal beseft dat het beter moet: ‘Maar het komt goed’

Amateur­club uit Oudheusden lag op zijn gat, maar keert toch weer terug: ‘Het was nu of nooit’

Of de voetbalclub in Oudheusden nog te redden viel? Die vraag werd een halfjaar geleden hardop gesteld. Het antwoord is ‘ja’. Mede door de terugkeer van een oude bekende speelt HHC’09 in het nieuwe seizoen weer in de standaardcompetitie. Al worden de verwachtingen getemperd.