Nispens Energie Collectief maakt meters met de verduurzaming van het dorp

Scholier mag even tot rust komen in het Skopos Huis

SCHIJNDEL - Van de ongeveer 1800 basisschoolkinderen in Schijndel en Wijbosch loopt er om wat voor reden ook wel eens een kind vast. Leerkrachten doen er dan alles aan om de boel weer vlot te trekken. ,,Want je wil dat kinderen graag naar hún school gaan en daar wijzer worden. Soms lukt dat niet.” Het Skopos Huis op locatie ’t Talent biedt nu extra hulp als het even niet gaat.

13:01