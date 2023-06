Nog drie vrouwen in de race om stadsfotograaf Oosterhout te worden

Ook Laarbeek houdt geld over, maar is voorzich­tig met de uitgaven

LAARBEEK - De komende twee jaar staat Laarbeek er financieel uitermate gunstig voor. Maar net als bij andere gemeenten verandert dat in 2026, omdat de rijksbijdrage dat jaar - voor zover nu bekend - weinig goeds brengt. Toch zitten lastenverhogingen of forse bezuinigingen niet in het verschiet.