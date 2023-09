Nog nooit zwom hij meer dan zeven kilometer, maar nu is Bas Blanker kampioen op de tien

Vrachtwa­gen gekanteld op A73 tussen Cuijk en Haps: traumaheli­kop­ter opgeroepen en verkeer omgeleid

Op de A73 in Cuijk is vrijdagavond een vrachtwagen op zijn zijkant beland. De bestuurder kwam even daarvoor in de berm terecht waarna hij de macht over het stuur verloor. De brandweer is momenteel bezig om de bestuurder van de vrachtwagen te bevrijden. De snelweg is aan beide zijden dicht.