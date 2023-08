Nog steeds stevig debat, maar geen ‘corrupte lui’ meer: de sfeer in de Oisterwijkse politiek is verbeterd

RKC heeft vlak voor de start van de eredivisie nog een aantal serieuze vraagte­kens: ‘Vervelende periode’

Of RKC al klaar is voor de start van de eredivisie? Er zijn nog een aantal serieuze vraagtekens, maar naar omstandigheden staat de ploeg van Henk Fraser er aardig op. Het ‘gevoel’ is goed, al werpt de transfermarkt zijn schaduw vooruit: er moet nog wat bij in Waalwijk. ,,Dat is nog wel een dingetje.”