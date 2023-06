Ode aan de vrouwelijke helden: ‘We hebben andere verhalen nodig om clichés te bestrijden’

Definitie­ve oplossing voor oververhit­te Beersebaan in Cuijk

Tientallen klinkers die bij warm weer geregeld ineens gevaarlijk omhoog komen. Op telkens dezelfde twee plekken in de Beersebaan in Cuijk. Vanaf eind deze week is dit verleden tijd. Er komt een permanente oplossing. De gemeente Land van Cuijk gaat hiervoor de weg vrijdagavond en de daaropvolgende nacht onder handen nemen.