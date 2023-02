Oekraïense borsjtsj eten voor de bouw van een kleuterschool in Oeganda

SPRANG-CAPELLE – De Hervormde Gemeente te Sprang bouwt in de zomer een kleuterschool in Oeganda. Om geld op te halen werd vrijdag borsjtsj gegeten in de aula van het Willem van Oranje College. Niet toevallig werd juist die dag gekozen voor dit nationale gerecht uit Oekraïne.

Vermicellisoep. Tomatensoep. Groentesoep. Snert. Nederlanders groeien ermee op. Maar laat het woord borsjtsj vallen, dan trekt nagenoeg iedereen de wenkbrauwen op. Afgelopen vrijdag, in de aula van het Willem van Oranje College, maakten de smaakpapillen van ongeveer honderd mensen kennis met deze groentesoep, gemaakt van rode biet, runder- of varkensbouillon met vlees en zure room, aangevuld met tomatensaus, wortelen en knoflook. Geen enkele Oekraïner kan het versmaden, het zit in hun dna. UNESCO heeft borsjtsj, dat in alle slavische landen wordt gegeten, erkend als een oorspronkelijk Oekraïens gerecht.

Alles met de hand

Borsjtsj, het zou nooit zijn opgediend als Tijn Boogaarts niet het plan had opgevat om komende zomer met 35 jongeren en begeleiders van de Hervormde Gemeente te Sprang in Oeganda een kleuterschool te bouwen onder auspiciën van World Servants. Het was ook niet doorgegaan als hij de zorgen van zijn moeder Irma had gedeeld: 17 jaar, volstrekt onbekend gebied, moet je dat wel doen? ,,Ja, want ik kijk er enorm naar uit. Ik ben benieuwd hoe dat daar gaat, want cementmolens kennen ze niet.” Drie weken in de weer met hout, specie, hamers en troffels: ze doen het om niet. Zelfs de reis betalen ze zelf.

Quote Ik woon nu drie maanden hier, maar al die tijd heb ik nog geen borsjtsj gegeten. Ik snak ernaar Oekraïense Anna

Al met al kost het zo’n 108.000 euro om via onderwijs de kinderen in Oeganda een fundament mee te geven voor hun toekomst. ,,Daarom hebben we allerlei acties opgezet”, zegt Tijn. ,,Taarten gebakken, auto’s gewassen, de catering verzorgd voor de winkeliersvereniging in Sprang-Capelle, stamppotten en chocoladeletters verkocht.”

Een gift, voor het geval de soep niet in de smaak valt

Er is al 72.000 euro opgehaald, deels doordat de overheid dit soort maatschappelijke initiatieven financieel ondersteunt. En deze avond moet daar nog een schepje bovenop doen; ook worden nog eens veertig bestellingen afgehaald. ,,Maar we vragen geen geld”, zegt Irma, terwijl ondertussen in de keuken van het Willem van Oranje College de pannen op het vuur staan. ,,De soep is zo onbekend, stel dat ze ’m niet lekker vinden… Dus vragen we na afloop een gift.” Overigens: de netto-opbrengst gaat niet alleen naar het project. ,,De andere helft gaat naar kachels voor het Oekraïense leger”, zegt Irma.

Quote Sommige mensen schepten zelfs twee keer op Irma, moeder van Tijn Boogaarts

Dat er is gekozen voor borsjtsj heeft niet alleen te maken met de dag zelf: precies een jaar geleden viel Rusland zijn buurland binnen. Hét nationale gerecht, dat laat je dus over keukenprinsen en -prinsessen uit de graanschuur van Europa. ,,Wij krijgen zoveel hulp van Nederland”, zeggen Anna en Lena. ,,Dan is het fijn dat we iets terug kunnen doen. En dan ook nog eens borsjtsj, heerlijk.” Anna: ,,Ik woon nu drie maanden hier, maar al die tijd heb ik het nog niet gegeten. Want het eten wordt voor ons gemaakt. Ik snak ernaar.”

Om half zeven wordt in een aangeklede aula de borsjtsj opgediend. De gasten kregen ook een toetje: appelcrumble. Voor de zekerheid, mocht de soep niet bevallen. Die noodgreep was onnodig, zegt Irma. ,,Sommige mensen schepten zelfs twee keer op. En de appelcrumble vonden ook de Oekraïners erg lekker.” Wat ook lekker is: de actie heeft 2500 euro opgeleverd.

Volledig scherm Rode biet is een van de ingrediënten van borsjtsj. © Paul van Baardwijk