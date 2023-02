Oekraïense kinderen kijken uit naar Brakkensliert: ‘Alleen de muziek vinden ze wat minder’

BREDA - In de Koepel in Breda zijn Oekraïense kinderen hard bezig met de voorbereidingen voor hun deelname aan de kinderoptocht, die dinsdag door de stad trekt. Verkleed als kleine koepeltjes lopen deze ‘Knappe Koepel Brakke’ dan door de straten van 't Kielegat.

Het is donderdag voor carnaval en de sfeerloze, witte ruimte in de voormalige Koepelgevangenis wordt steeds kleurrijker. De vloer staat vol met bakken, gevuld met blauwe en gele verf. De kinderen proberen elkaar onder te smeren met verf maar ze moeten wel opschieten met knutselen, want ze hebben nog slechts een paar dagen om hun act voor de Brakkensliert in elkaar te zetten.

Het idee

,,Wij zijn niet zelf met het idee gekomen, dat was Stichting Kielegat”, vertelt begeleider Jennifer Huijbregts. ,,Op school leren de kinderen over carnaval en hebben ze ook een feest, waar ze erg naar uitkijken. Aan het idee van de Brakkensliert moesten ze wel even wennen. Mede door de drukte. De overtuiging kwam pas echt toen we foto’s en video’s lieten zien. Alleen de muziek vinden ze wat minder, maar daar moeten ze mee leren leven als ze carnaval willen vieren.”

Quote Carnaval draait om grapjes, dat heb ik ook de ouders uitgelegd. Jennifer Huijbregts, Begeleider, de Koepel

De koepel kleurt blauw-geel

Met ongeveer twintig kinderen en vijf volwassenen is de groep te zien tijdens de kinderoptocht. Ze dragen oranje gevangenispakken en hebben een blauwe ‘mini-koepel’ op hun hoofd, die ze zelf hebben gemaakt. Met blokken gaan ze onderweg steeds één grote koepel, geverfd in de blauw-gele kleuren van Oekraïne, op- en afbouwen tijdens de optocht.

Ze refereren hiermee aan hun tijdelijke verblijf in Breda. ,,We willen ze gewoon onvergetelijke herinneringen meegeven voor als ze ooit terug gaan naar huis. Dit zijn daar de activiteiten voor. Carnaval draait om grapjes, dat heb ik ook de ouders uitgelegd. Zij waren eigenlijk gelijk enthousiast. Ouders burgeren anders in dan kinderen, maar ze staan vrijwel overal voor open”, legt Jennifer uit.

Volledig scherm De kinderen verven de bouwstenen in de kleuren van de Oekraïense vlag. © Pix4Profs/Joyce van Belkom