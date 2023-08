Oekraïense vluchtelingen in Steenbergen verhuizen naar sociale huurwoningen; kan dat zomaar?

De kabouters vertrokken plotseling uit de Kempen, maar vergeten zijn ze nog altijd niet

VELDHOVEN/HOOGELOON – Ze knapten vroeger klusjes op voor de boeren en ze hadden een mythische koning die zelfs een eigen standbeeld heeft gekregen. De kabouters of ‘Aardmennekes’ nemen een voorname plaats in in de lokale sagen van de Kempen en Veldhoven.