Oeteldonkse toestanden tijdens optocht in Zandhazendurp

ROSMALEN- De optocht in Zandhazendurp (Rosmalen) wordt traditioneel goed bezocht. Ook dit jaar kon je over de koppen lopen.

Het is rond de klok van drie uur al goed druk in de Dorpsstraat. CV ‘Nog Eentje Dan’ warmt het publiek op, voor de grote wagens eindelijk om de hoek verschijnen. Langs de weg is ook van alles te zien. Natuurlijk vele blauw-witte sjaals net als een aantal rood-wit-geel, maar tevens draakjes, unicorns, prinsessen, gekleurde pakken, piraten, tot aan zelfs een kostuum van een ANWB-paal (hier kan dat prima).

De eerste grote wagen dit jaar was een heel bijzondere. ’T Heuveltje had zo’n goed contact met de Zandhazendurpers in de bouwhal dat ze besloten hierheen te komen met hun wagen. Het thema van dit jaar, ‘Nog skônner dan gedocht’, kwam terug in de vele grote en kleine groepen met variaties als ‘skon durskes’, ‘skônner dan skôn’ en ‘echte skônheid zit van binnen.’

Een zoete wagen

De Mallehaozen hadden bij hun grote wagen een lied over Zandhazendurp. CC ‘de Kepkes’ ging dit jaar voor skônne energie wat opgewekt werd door snoep, spek en drop. Een echte zoete wagen dus.

Bij de jeugdprinsenwagen was het bukken geblazen om niet in een confettizee terecht te komen (mislukt). CV ‘de Likkebaerden’ vonden het vooral fijn dat na 2 jaar de wagen weer van stal kon. Om het nog feestelijker te maken (en skônner), kwamen er zelfs zeepbellen uit de wagen.

Op zaterdag was al de kinderoptocht geweest, waar ook al veel mensen op af kwamen. Er werd zelfs gemopperd over “Oeteldonkse toestanden” vanwege de drukte. De zondag werd er nog meer gefeest. In Zandhazendurp vieren ze dat ze na twee jaar weer volop mogen. En dat is toch skônner dan gedocht!

Volledig scherm Zandhazendurp. © Roel van der Aa

Volledig scherm Even bijschminken en faceliften in Zandhazendurp. © Roel van der Aa