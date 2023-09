Of het nu koken, lopen of bridgen is: denk eerder na over prettig oud worden, zeggen deskundigen

NS gaat verwachte drukte in de trein te lijf met 1.800 extra ritten per week

Nu de vakantie erop zit en de treinen in de spits weer vol zitten, heeft de NS maatregelen genomen om de hinder beperken. Zo rijden er in de spits tussen Breda en Rotterdam voortaan 5 treinen per uur inplaats van drie en zijn de treinen ook langer.