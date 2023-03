’Of ik een taakstraf heb?’: Nee, Verheule is een zwerfafvalpakker in Boxtel

Roosendaal wil groeien zonder groter te worden, maar waar laat je al die duizenden woningen dan?

ROOSENDAAL – De gemeente Roosendaal telde in december vorig jaar 77.642 zielen. Zij wonen in bijna 36.000 woningen. Als het aan de gemeenteraad ligt groeien de stad en de dorpen door tot 100.000 inwoners in 2040. Die ruim 20.000 nieuwe inwoners moeten wel ergens wonen.