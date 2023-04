Oirschot krijgt tik op de vingers van provincie: niet genoeg statushouders gehuisvest

Dure fiets van Jason gepikt ondanks bewaking; zijn de stallingen bij station Tilburg wel veilig?

TILBURG - Een paar uur na het stallen was de fatbike van Jason Duykers uit de bewaakte fietsenstalling bij station Tilburg gestolen. Pijnlijk, want hij stalt daar juist vanwege het toezicht. Maar het is geen waterdicht systeem, zegt ook NS.