Oirschot legt fietspad op Oostelbeerse grond die niet van de gemeente is: ‘Ging mis bij intekenen rotonde’

OIRSCHOT - De gemeente Oirschot heeft een deel van het fietspad bij de rotonde in Oostelbeers aangelegd op grond die niet van haar was. Ze is nu wel in gesprek met de eigenaar, maar ‘het gaat nog wel even duren voordat we eruit zijn’.