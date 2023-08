Ollandseweg Sint-Oedenrode snel op de schop; met vrijliggende fietspaden

OM verdenkt Chris R. (41) van poging tot het uitlokken van moord, maar de rechtbank ziet nog veel ‘mitsen en maren’

DEN BOSCH/LITH - Chris R. (41) is in 2020 woedend op een bekende drugscrimineel uit Kaatsheuvel. Als die nog een keer ‘iets verkeerds zegt’ dan is één sms voldoende: ‘Dan is hij weg.’ Dat is de boodschap die R. volgens het Openbaar Ministerie verstuurt via encrochat, een door de politie gehackte cryptocommunicatiedienst die destijds zeer populair was in het criminele circuit.