OM: Dode vrouw in Brabants vakantiehuisje is door zwerver gewurgd met sjaal

Vraag is wel of het opzettelijk gebeurde en dus als moord ten laste kan worden gelegd.



Officier van justitie Hugo Storij las tijdens een procedurele zitting voor dat hij Gerard B. verdenkt van het al dan niet met voorbedachte rade van het leven beroven van de vrouw.



De advocate van de verdachte, Anne Aben, denkt daar heel anders over. Volgens haar had de vrouw een doodswens. Het is ook nog mogelijk dat een andere verdachte het heeft gedaan.