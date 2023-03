OM: ‘Moord Leeuwerikhof in Oss was goed voorbereid, onderzoek van wel 2,5 miljoen chatberichten duurt lang’

De ‘warme huiskamer' in Cultuurcen­trum Baarle is een succes

Het Dorpsteam Baarle-Nassau, een aantal verenigingen en het Cultuurcentrum Baarle sloegen begin vorige maand de handen in elkaar voor het project ‘hartverwarmers’. Het dorpsteam van Nassau staat voor alle inwoners van Baarle-Nassau klaar voor hulp rondom sociale zaken, zorg, financiën, opvoeding of ondersteuning tijdens enkele vrije inloopmomenten. Het is een succes.