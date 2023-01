OM: Veel dreiging van vuurwapengevaarlijke cokesmokkelaars in haven Vlissingen

Het was maandag de dag van de strafeisen in de grootste Zeeuwse drugszaak ooit. Tegen Ali B. (41) uit Goes klonk de hoogste eis. Hij moet wat justitie betreft voor 8,5 jaar de gevangenis in en een boete betalen van 50.000 euro. Zijn compagnon Jaimy van der W. (48) uit Middelburg hoorde 7 jaar eisen en een boete van 50.000 euro. De twee haalden partijen cocaïne van 50 en van 40 kilogram binnen bij Supermaritime in de Scaldiahaven in april en mei van 2020.