Oma en vakantiepark niet vervolgd voor dood Tristan (8) na ritje in glijbaan

Wat gebeurde er?

Het ging die dag al vrij snel fout. Rond kwart over vijf kwam de melding dat zijn oma de jongen al zo'n drie kwartier niet meer had opgemerkt. Een grootschalige zoekactie met onder meer een menselijke ketting in de zwemvijver leverde snel resultaat op. De kleine Tristan kon uit het water gevist worden, maar was toen al buiten bewustzijn. Hij bleek bedolven te zijn geraakt onder een stel kinderen na een ritje met de glijbaan. Het slachtoffertje werd minutenlang gereanimeerd en met grote spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar konden de artsen niets meer voor hem betekenen. Uit de eerste onderzoeken kwam naar voren dat het jongetje mogelijk als gevolg van nalatigheid is gestorven. Daarbij kwamen twee verdachten in het vizier van justitie: de oma van het slachtoffer en een manager van het park.

Reactie vakantiepark

Nu blijkt uit onderzoek dat de twee niets te verwijten valt, zegt woordvoerster Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie tegen deze krant. ,,We hebben geen causaal verband gevonden tussen het overlijden van het kind en de situatie rondom het zwembad op de camping. We stoppen daarom met het onderzoek en gaan niet over tot vervolging.” Een woordvoerder van De Flaasbloem laat weten tevreden te zijn met het sepot. ,,Wij zijn echter niet opgelucht omdat het ongeval veel indruk heeft gemaakt op de parkmanager en de aanwezige gasten en personeel”, meldt marketingmanager Martin Van Schaik in een zelfde schriftelijke reactie die ook naar Vlaamse media is gestuurd .

Maatregelen

'Zo'n lieve jongen'

Hilde Geyskens, de moeder van Tristan, liet eerder in de Belgische media weten dat ze niemand iets kwalijk neemt. ,,Ik heb geen zin om iemand met de vinger te wijzen. Dat brengt Tristan niet terug”, zei ze vlak na het incident. ,,Zo'n lieve jongen. De zonneschijn in mijn leven.”



Het nieuws van het overlijden van Tristan sloeg ook bij de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier in Moorslede in als een bom. Tristan had er op het einde van het schooljaar wel al afscheid genomen van zijn klasgenootjes in het tweede leerjaar omdat hij binnenkort samen met zijn moeder opnieuw zou verhuizen.



Een afscheidsboekje met tekeningen van zijn vriendjes had een ereplaats gekregen, want de goedlachse knuffelbeer had er heel wat harten veroverd. ,,Het is dé nachtmerrie voor elke ouder", vertelde schooldirectrice Lisa Theuninck.



,,Het volledige schoolteam is diep geschokt. Wij herinneren Tristan als een sociale, flinke jongen die altijd klaarstond om een knuffel te geven en te krijgen. Zo'n lieve jongen, door iedereen graag gezien..."