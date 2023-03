Omvangrijke restauratie Boekelse kerk gaat maanden duren, ook tijd komt stil te staan

Crossfit­ter Bart Geers uit Geldrop haalt 3.556 euro op voor KWF

GELDROP - Geldroppenaar Bart Geers (25) houdt wel van een uitdaging. Als Crossfitter is hij gewend zich voor zijn eigen lichamelijke ontwikkeling in het zweet te werken. Maar afgelopen zaterdag stonden zijn work-outs in het teken van anderen.