Onbetekenend plaatsje in de provincie of stad om van te houden: waar gaat het heen met Breda?

Q-koorts Zomer Event in Herpen: ‘Twee weken niks gedaan om voldoende energie voor vandaag op te doen’

HERPEN - Veertien jaar is Lidia Brekelmans uit Tilburg al ziek. Ze lijdt aan Q-koorts. Zaterdag was ze in Herpen aanwezig bij het Q-koorts Zomer Event, waar stilgestaan werd bij de impact van de ziekte. ,,Ik heb twee weken niks gedaan om voldoende energie op te doen.”