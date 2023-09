Ondanks gebrek aan springkussen is rommelmarkt Fort-Zeekant succes: ‘Onder parasol is het wel uit te houden’

Fietser (28) zwaarge­wond naar het ziekenhuis na val in Schijf

SCHIJF - Een 28-jarige man uit Schijf is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt aan de Scherpenbergsebaan in Schijf. Hij viel ongelukkig van zijn fiets en liep daarbij een flinke hoofdwond op.