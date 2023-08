Ondanks regenval mogen Brabantse boeren nog steeds niet sproeien met oppervlaktewater: ‘Elke druppel telt’

Eten wat Vincent van Gogh ook vaak at: ‘Hij was niet vies van een goed glas’

ROOSENDAAL - Wat at Vincent van Gogh? Aardappelen natuurlijk. Want een van zijn bekendste schilderijen is De aardappeleters, dat hij in 1885 in Nuenen maakte. Maar aten mensen in die tijd eigenlijk wel aardappelen? ‘Ze’ zeggen toch dat Vincent zelf genoeg had aan water en brood om de dag door te komen? Maar waarom liet hij dan olijven uit de Provence naar Parijs brengen?