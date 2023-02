Ondernemers regelen veegmachines in Maastricht om carnavalsafval

column De stad had er zin in, de stad popelde, dat was goed te zien

Vorige week was het carnaval nog niet losgebarsten. Ik had een paar dagen werk te doen in Maastricht, carnavalsstad bij uitstek. En de stad had er zin in, de stad popelde, dat was goed te zien. Overal wapperden al de carnavalsvlaggen, rood, geel en groen.