Onderzoek: luchtkwaliteit Baarle-Nassau voldoet aan EU-normen, wel bovengemiddeld veel ammoniak

BAARLE-NASSAU - De luchtkwaliteit in Baarle-Nassau voldoet aan de Europese normen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Als je kijkt naar advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, is er wel te veel fijnstof en stikstofdioxide.

Van juli tot en met december vorig jaar stond er vlak buiten de dorpskern van het Nederlands-Belgische grensdorp een mobiel luchtmeetstation van de provincie. Dat kwam er omdat het dorp meer informatie wilde over de luchtkwaliteit van de lucht uit België en de effecten van de intensieve veehouderij in het gebied.

De data die de afgelopen maanden zijn verzameld zijn inmiddels geanalyseerd door een expert van de omgevingdienst, en hij kwam tot de conclusie dat de luchtkwaliteit in Baarle-Nassau voldoende is. Op alle stoffen die het station opvangt, onder meer stikstof en fijnstof, scoort de lucht in Baarle binnen de Europese normen.

Te veel fijnstof en stikstofdioxide

Als er wordt gekeken naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die strenger zijn, dan is er echter te veel fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Het gaat daarbij in Baarle-Nassau specifiek om fijnstof PM 10, oftewel fijnstof dat kleiner is dan een micrometer (kleiner dan een vijfde van de dikte van een mensenhaar.

Fijnstof is een verzamelnaam voor minuscule deeltjes in de lucht die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door wegverkeer en veehouderij, maar ook door huishoudelijke producten als verf, lotions en schoonmaakmiddelen. Te veel fijnstof kan leiden tot ademhalingsproblemen.

Stikstofidioxide wordt eveneens veroorzaakt door wegverkeer en kan eveneens leiden tot luchtwegproblemen, vooral bij mensen die daar al gevoelig voor zijn.

Het onderzoeksrapport benadrukt overigens dat de hoeveelheid fijnstof in Baarle-Nassau lager ligt dan het gemiddelde van de luchtmeetstations in Brabant. Bij stikstof verschillen de metingen in het grensdorp nauwelijks van het Brabantse gemiddelde.

Relatief veel ammoniak

Veehouderijen veroorzaken ook veel ammoniak, maar daar zijn geen EU-normen of WHO-advieswaarden voor. De opstellers van het rapport schrijven dat de lucht in Baarle-Nassau meer ammoniak bevat dan het landelijk gemiddelde, en dat de agrarische omgeving ten oosten en zuidwesten van het dorp daar ‘een significante bijdrage’ aan levert.

Vorig jaar is de provincie begonnen met het beschikbaar stellen van twee luchtstations, die steeds een aantal maanden op één plek blijven. Het is inmiddels verplaatst naar Prinsenbeek. Daar willen dorpsbewoners weten wat de invloed van het verkeer op de A16 en over het spoor is op de luchtkwaliteit.