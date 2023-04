Onderzoek naar inbraak bij tankstation in Oud Gastel

Wie deed er in de jaren zeventig mee aan de hondenwan­de­ling in Oirschot?

OIRSCHOT - Een hondenwandeling in Oirschot ergens omstreeks 1970. Een wat korrelige foto maar wellicht herkennen mensen zichzelf of hun trouwe viervoeter nog. Wie was erbij destijds en met welke hond? En wie organiseerde deze hondenwandeling eigenlijk en waarom? Alle informatie en leuke anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl