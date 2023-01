Onderzoek scheuren parkeerkelder ‘nog niet helder’

Oekraïners gaan wonen en helpen in verpleeg­huis Veghel

VEGHEL - Twintig Oekraïners gaan tijdelijk wonen en ook meehelpen in verpleeghuis De Watersteeg in Veghel. Het gaat om vluchtelingen die al maanden elders in de gemeente verblijven. Zij willen en kunnen een bijdrage leveren aan de ouderenzorg.

15:53