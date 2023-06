Ongeluk op A16 bij knooppunt Klaverpolder, flinke file richting Rotterdam

Heusden pakt illegale autobran­che aan en stuit op illegale bewoning, gestolen fietsen en boksbeu­gels

VLIJMEN - Illegale bewoning, milieuovertredingen, drie gestolen fietsen, twee boksbeugels en mensen die illegaal aan het werk waren. Dat is de ‘oogst’ van de controles bij tien autobedrijven in de gemeente Heusden. Bij vier van de tien bedrijven was niets mis.