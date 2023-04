ONI moet na nederlaag naar beneden kijken, Dongen blij met een punt

Steeds minder grofvuil naar milieustra­ten in Meierij­stad, ‘en we zijn nog niet eens begonnen’

SINT OEDENRODE - Het aanbod van grofvuil op de milieustraten in de gemeente Meierijstad is flink gedaald. Vooral in Sint-Oedenrode was dit te merken, waar door een proef het gemiddelde daalde van 27 kilo in 2020 naar 9 kilo vorig jaar. ‘En dan zijn we eigenlijk nog niet eens goed begonnen'.