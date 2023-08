Onkruid komt als kool uit de Gestelse grond: ‘Op de stoep stond het gras wel 40 centimeter hoog’

Kaylee uit Nuenen wint een ton bij de Vriendenlo­te­rij: ‘Nu kan ik elk jaar op vakantie met mijn dochtertje’

NUENEN - Het leven van Kaylee (30) uit Nuenen is niet heftig veranderd, sinds ze een ton won bij een loterij. Wel leeft de alleenstaande moeder nu zorgelozer. „Mijn dochtertje is heel blij dat we voortaan elk jaar op vakantie kunnen.”