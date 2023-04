Ooit de jongste organist van Nederland en na 60 jaar speelt Henk nog steeds: ‘Ik ga door zolang het kan’

Assistenko­ning Branco van den Boomen kan deze zomer transfer­vrij weg: ‘Heb PSV altijd warm hart toegedra­gen’

Het succesverhaal van Veldhovenaar Branco van den Boomen houdt maar niet op. Ook dit seizoen imponeert de middenvelder bij zijn club Toulouse in de Franse Ligue 1. Deze zomer kan Van den Boomen optimaal profiteren van zijn goede spel: zijn contract in Frankrijk loopt namelijk af. ,,De top drie in Nederland zou zeker een stap omhoog zijn.”