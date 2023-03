Ook goedkoop lenen voor waterberging in je tuin in Meierijstad

Lading mest van voertuig op A59 bij Terheijden gevallen, snelweg tot 11.00 uur dicht

TERHEIJDEN - Een lading mest is woensdagochtend van een voertuig op de A59 bij Terheijden gevallen. Daardoor is de snelweg richting knooppunt Zonzeel tijdelijk dicht. Verkeer kan alleen verder over de vluchtstrook.